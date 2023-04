​Napoli-Milan, formacionet e mundshme Napoli dhe Milani do të ballafaqohen sonte në ‘Stadio Diego Armando Maradona’ në Serie A për të parën ndeshje nga tre takimet e planifikuara gjatë 17 ditëve të ardhshme. Luciano Spalletti do të jetë me disa mungesa të vogla, duke përfshirë sulmuesin në top formë Victor Osimhen, i cili pësoi një dëmtim muskulor ndërsa ishte…