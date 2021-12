Napoli merr fitore të madhe ndaj Milan – VAR vendimtar

Skuadra e Napoli ka marrë një fitore me rezultat minimal, por me vlerë shumë të madhe, duke mposhtur Milanin 0:1, shkruan lajmi.net.

Napolitanët kaluan në epërsi qysh në minutën e 5’ të takimit, me golin e shënuar nga Elmas.

Elmas realizoi me kokë, pas një krosimi nga këndi, që erdhi nga Zielinski.

Skuadra e Amir Rrahmanit – i cili pati paraqitje fantastike sonte – ruajti mirë rezultatin deri në fund të ndeshjes.

Milan gjeti golin në minutën e 90+2’, por VAR anuloi për një pozitë jashtë loje.

Me këtë fitore, Napoli merr pozitën e dytë në tabelë duke barazuar pikët me Milan. Të dyja skuadrat janë në kuotën e 39 pikëve. Inter prinë me 43. /Lajmi.net/