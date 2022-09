Napoli dorëzohen në garën për Keylor Navas Napoli duket se nuk do të gjejnë marrëveshje për Keylor Navas. Orët e fundit të merkatos janë jashtëzakonisht dinamike, me skuadrat që po tentojnë të mbyllin marrëveshjet e fundit. Sipas raportimeve nga Italia, Napoli kanë tentuar deri në fund për Keylor Navas, por tashmë janë dorëzuar, përcjell lajmi.net. Napolitanët do të jenë për pjesën e…