Nait Hasani e Agim Bahtiri shihen së bashku para seancës Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani është parë duke biseduar me deputetin e Vetëvendosjes, Agim Bahtiri para vazhdimit të seancës konstituive. Megjithatë, Hasani shkurt para mediave ka sqaruar këtë “takim”. Ai ka thënë se me Bahtirin njihen prej kohësh. “Moti njihemi me Agimin. Moti njihemi…” – ka thënë Hasani.