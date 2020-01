Nainggolan zbulon trajtimin që i bëri Interi sa ishte pjesë e tyre

Interi huazoi Nainggolan te Cagliari në gusht dhe mesfushori i prishi punë ekipit të Conte pas golit të sotëm.

31-vjeçari mposhti me një goditje të largët Samir Handanovic me ndihmën e një devijimi të Alessandro Bastoni – me ndeshjen që përfundoi baras 1-1, transmeton lajmi.net.

“Kam shumë respekt për tifozët e Interit dhe për ish-shokët e mi të skuadrës”, i tha ai DAZN. “Por unë u ndjeva i trajtuar si një lodër. Nga njëra anë jam i lumtur për golin, nga ana tjetër nuk jam ashtu siç dëshiroj ish-bashkëlojtarët e mi më të mirë”.

“Kush e di [çfarë do të ndodhë në të ardhmen]. Unë jam duke u përqëndruar në secilën ndeshje ashtu si vjen. Unë jam duke u argëtuar, kam disa shokë të shkëlqyeshëm të skuadrës dhe ne po luajmë për diçka të veçantë”. /Lajmi.net/