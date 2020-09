Nainggolan kthehet te Inter, oferta e Cagliarit nuk bind zikaltrit

Këtë të martë në datën 1 shtator bashkë me afrimin më të ri në merkato të zikaltërve, talentin maroken Achraf Hakimi, Nainggolan do të rikthehet gjithashtu.

Ish-mesfushori i Romës së bashku me Hakimin dhe të rikthyerit e tjerë nga huazimet si Radu apo Dalbert do të kryejë testet për COVID-19 dhe nëse do të rezultojnë negativë do të nisin seancat stërvitore individuale në Appiano Gentile në pritje të pjesës tjetër të grupit që do të rinisë përgatitjet për sezonin e ri në datën 7 shtator.

E ardhmja e Nainggolan do të jetë e lidhur ngushtë me atë të Arturo Vidal pasi nëse kiliani do të transferohet te Interi, Nainggolan me të gjitha mundësitë do të largohet.

Për momentin oferta e Giulinit nuk ka bindur aspak Giuseppe Marottan, që ka rikthyer te Interi belgun pas huazimit që zgjati më shumë se një vit te skuadra sarde.

Dëshira e Nainggolan është një dhe e vetme të transferohet përfundimisht te Cagliari dhe të stërvitet nga Eusebio Di Francesco, por për momentin sardët nuk i kanë mundësitë për të blerë kartonin e tij nga Interi. /Lajmi.net/