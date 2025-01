Naim Murseli dërgohet në gjykatë, fillon seanca për vrasjen e Liridona Ademajt

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë po mbahet seanca fillestare ndaj Naim Murselit, Granit Plavës, Kushtrim Kokallës dhe Tom Dodajt, të cilët ngarkohen për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt më 29 nëntor 2023.

Tashmë në gjykatë është dërguar Naim Murseli, ish-bashkëshorti i Liridona Ademajt, i cili dyshohet se porositi vrasjen e saj.

Në gjykatore janë sjellë edhe Kushtrim Kokalla dhe Granit Plava. Të tre u sollën të rrethuar nga forca të shumta të policisë.

Aktualisht po shikohen video nga restoranti në Graçanicë, ku Liridona me Naimin, kishin darkuar pak orë para ngjarjes makabre.

Në fjalën e tij, avokati i Kushtrim Kokallës tha se pati probleme me CD-jat që u janë dërguar avokatëve, por që tani janë në rregull. I njëjti u gjobit me 500 euro gjatë seancës, shkruan Lajmi.net.

Seanca e parë ndaj tyre më më 27 janar 2025 kishte dështuar të mbahet për shkak se mbrojtja e të akuzuarve nuk ishte pajisur me të gjitha shkresat e lëndës.

Në aktakuzën e Prokurorisë thuhet se Murseli, Plava dhe Kokalla ishin dakorduar paraprakisht që vrasja të kryhej nga i akuzuari Plava me marrëveshje që Murseli t’ia paguante atij 30 mijë euro. I gjithë plani për vrasjen e Liridonës, thuhet se u bë nga bashkëshorti i saj, tani i akuzuari Naim Murseli, si pasojë e çrregullimit të raporteve familjare e martesore, ku edhe lindi dëshira e tij për hakmarrje.

Në aktakuzë thuhet se fillimisht plani i ishte shpalosur Kokallës nga Murseli, por ai kishte refuzuar të gjente një mundësi për vrasjen e Liridonës, e më pas Kokalla kishte gjetur Plavën, me të cilin e kishte njoftuar Naimin. E vetë Naim Murseli, thuhet se siguroi armën me 20 fishekë, nga i akuzuari Tom Dodaj, nga i cili e bleu për 280 euro. Me këtë armë, u krye vrasja e tani të ndjerës.