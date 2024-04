Nagavci për projektligjin e teksteve shkollore: Tekstet kanë nevojë të përditësohen

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), Arbërie Nagavci, thotë se projektligji për tekste shkollore është në të mirë të fëmijëve dhe si i tillë duhet kaluar. Ajo ka mohuar akuzat se projektligji në fjalë po bëhet për interesat të dikujt.

E para e Arsimit konsideron se një nismë e tillë ka filluar me qeveritë e kaluara, por që nuk kanë arritur ta përfundojnë. Prandaj, ajo e konsideron si të nevojshëm.

“Interesat e mia janë interesa që i shërbejnë të përgjithshmes, pra qëllimi, synimi im si ministre është që të përmirësoj cilësinë e teksteve mësimore. Nuk ka asnjë dyshim që tekstet kanë nevojë të përmirësohen dhe PDK-ja, apo kushdo qoftë tjetër, synon që të punojë për të mirën e fëmijëve tanë do duhej të paraqitnin argumente, jo shpifje. Ajo se çka kemi bërë me këtë projektligj është që përfundimisht si Qeveri kemi arritur të finalizojmë një ligj të cilin për së paku 10 vite, të gjitha qeveritë e kanë nisur si punë e nuk e kanë finalizuar asnjëherë. Është më mirë që të na tregojnë arsyet e tyre cilat janë propozimet konkrete me projektligj e jo të pengojnë punën në interes të së mirës së përgjithshme”, thotë Nagavci, ka transmetuar EO.

Ministrja e Arsimit thotë se qëllimi kryesor është që të përmirësohet cilësia e teksteve dhe se me këtë ndryshim do të ngrihet edhe cilësia e arsimit.

“Është një projektligj tejet i rëndësishëm, i cili domosdoshmërisht do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë në arsim për shkak edhe të disa risive që i sjell, si p.sh recezentet – emrat e tyre do të jenë publik dhe nga fillimi do të kalojnë në proces të zhvillimit profesional duke adresuar të gjitha dimensionet që janë të rëndësishme në hartimin e teksteve shkollore. Pra, jo vetëm aspektet profesionale por edhe aspektet tjera siç janë çështjet e barazisë dhe çështjet e gjithëpërfshirjes, mosdiskriminimit e kështu më radhë përtej kësaj recezentët do të jenë të certifikuar dhe recensionet e tyre do të jenë publike. Risitë tjera që sjell ligji është se do të ofrohet mundësia e përkthimit të teksteve edhe përmbajtjen digjitale, pastaj rishikimi i vazhdueshëm i teksteve shkollore dhe elemente tjera që domosdoshmërish do dërgojnë në përmirësimin e cilësisë së teksteve shkollore”, deklaroi Nagavci