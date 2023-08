Nagavci: Për prindërit që s’dinë të qasen në e-Kosova, do të ketë linjë telefonike Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci nuk e ka saktësuar nëse versioni i blerjes së teksteve shkollore nga ana e prindërve dhe më pas rimbursimi i mjeteve përmes aplikimit në platformën ‘eKosova” do të jetë vendim përfundimtar i Qeverisë së Kosovës. Ajo ka thënë se vendimi do të bëhet i ditur për publikun në dy ditët…