Nagavci: Në kohë rekorde do të merren masa për rastin në Fushë Kosovë Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci tha se do t’i marrin në kohë rekorde të gjitha masat që parashihen me ligj ndaj atyre që cenojnë fëmijët, duke i’u referuar rastit të keqtrajtimit të një fëmijë në një çerdhe në Fushë-Kosovë. Sipas saj, kujdesi për sigurinë e fëmijëve është përgjegjësi e përbashkët. Ministrja…