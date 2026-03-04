Nagavci: Ne e kemi kandidatin tonë, presim nga PDK dhe LDK të paraqesin kandidaturat e tyre që të përmbushin kriterin kushtetues

Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka mbajtur një konferencë për media lidhur me procesin e zgjedhjes së Presidentit të Kosovës. Nagavci bëri të ditur se deri më tani nuk është arritur të identifikohet një kandidat konsensual për këtë post, por se LVV ka deklaruar mbështetjen e saj për Glauk Konjufcën, të…

Lajme

04/03/2026 19:41

Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka mbajtur një konferencë për media lidhur me procesin e zgjedhjes së Presidentit të Kosovës.

Nagavci bëri të ditur se deri më tani nuk është arritur të identifikohet një kandidat konsensual për këtë post, por se LVV ka deklaruar mbështetjen e saj për Glauk Konjufcën, të cilin e cilëson si “njeriun e dytë më të votuar në historinë e vendit”.

“Ne e kemi kandidatin tonë dhe tani presim nga subjektet e tjera politike, PDK dhe LDK, të paraqesin kandidaturat e tyre që të përmbushin kriterin kushtetues për dy kandidatë që do të garojnë për pozitën e Presidentit,” tha Nagavci./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

Matoshi i reagon Mehmetajt me gjuhë eksplicite: A ma mirë me...

March 4, 2026

Vlora Çitaku: VV po kërkon nga opozita të legjitimojë tendencat totalitare...

March 4, 2026

Bajrami i quan “mashtrues” Lëvizjen Vetëvendosje: I keni 66 vota, mund...

March 4, 2026

Irani lëshon më shumë raketa drejt Izraelit, thotë IDF

March 4, 2026

Irani kërcënon Izraelin me ambasada në mbarë botën

March 4, 2026

Kryeministri Sanchez pas kërcënimeve tregtare të Trump: Spanja i thotë “jo...

Lajme të fundit

Ndeshja në Turqi nuk starton për shkak të një problemi me ndriqim

Matoshi i reagon Mehmetajt me gjuhë eksplicite: A...

Vlora Çitaku: VV po kërkon nga opozita të...

Bajrami i quan “mashtrues” Lëvizjen Vetëvendosje: I keni...