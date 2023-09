Nagavci mesazh prindërve: Nëse paratë e librave i shfrytëzoni për diçka tjetër, do të përballeni me ligjin Ministrja e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arbërie Nagavci, ka paralajmëruar prindërit që keqpërdorin mjetet që MASHT ua ka ndarë për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët, se do të përballen me ligjin. Nagavci në ATV ka thënë se për të shmangur keqpërdorimet, në formular secili prind apo kujdestar që aplikon konfirmon se mjetet do t’i…