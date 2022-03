Nafta bie pas sinjaleve pozitive nga bisedimet Rusi-Ukrainë

Çmimet e naftës ranë të martën pasi Rusia i quajti konstruktive bisedimet e paqes me Ukrainën.

Nafta e papërpunuar Brent ra 4,55 dollarë, ose 4%, në 107,93 dollarë për fuçi, dhe nafta e papërpunuar e Teksasit Perëndimor (WTI) ra 4,64 dollarë ose 4,4 për qind në 101,32 dollarë. Të dy standardet humbën rreth 7% të hënën.

Negociatorët ukrainas dhe rusë u takuan në Turqi për bisedimet e para ballë për ballë në gati tre javë. Negociatori i lartë rus tha se bisedimet ishin “konstruktive”.

Ukraina propozoi miratimin e statusit neutral në këmbim të garancive të sigurisë në bisedime, që do të thotë se nuk do t’i bashkohej aleancave ushtarake ose nuk do të priste baza ushtarake, thanë negociatorët ukrainas.

“Çmimet e naftës janë sërish nën presion mbi pritjet për bisedimet e paqes midis Ukrainës dhe Rusisë, të cilat mund të çojnë në një lehtësim të sanksioneve…”, tha Hiroyuki Kikukawa, menaxher i përgjithshëm i kërkimit në Nissan Securities.

Sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë kanë ndërprerë furnizimet me naftë, duke rritur çmimet.

Çmimet u vunë gjithashtu nën presion pasi bllokimet e reja në Shangai për të frenuar rastet në rritje të koronavirusit goditën kërkesën për karburant në Kinë, importuesi më i madh në botë./Lajmi.net/