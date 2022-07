Spanjolli do të përballet me italianin Lorenzo Sonego, në kuadër të raundit të tretë në “fushën e gjelbër”, transmeton lajmi.net.

Ndeshja do të fillojë në orën 17:30, me numrin 2 të botës që nuk do të ndahet i kënaqur me asnjë rezultat tjetër pos fitores.

Dy raundet e para Nadal i fitoi bindshëm ndaj Cerundolo dhe Berankisit. /Lajmi.net/