Nadal për pensionimin e Federer: Do doja që kjo ditë të mos vinte kurrë Rafael Nadal i është drejtuar Roger Federerit me një postim prekës, pasi ky i fundit vendosi të pensionohej nga sporti i tenisit. Spanjolli, ndër të tjera, tha se do të donte që kjo ditë të mos vinte kurrë, pasi është e dhimbshme për të dhe për sportin në përgjithësi. “I dashur Roger, miku dhe rivali…