Nadal jashtë US Open, mbyll vitin 2021

Rafael Nadal ka konfirmuar se ai do të jetë jashtë US Open për këtë vit, për shkak të një lëndimi në këmbë.

Rafael Nadal është ende i shqetësuar nga dëmtimi i këmbës që e pësoi në French Open i cili e detyroi atë të humbasë turneun e Wimbledonit dhe Olimpiadën.

Spanjolli 35-vjeçar tani ka vendosur që të mos luajë për pjesën e mbetur të vitit dhe të rikuperohet në kohë për të qenë sa më i gatshëm për fillimin e vitit 2022.

Nadal nëpërmjet rrjeteve sociale ka konfirmuar tërheqjen nga të gjitha turnetë për këtë vit, duke theksuar se lëndimi i tij që e ka shqetësuar për një kohë, i duhet një pushim.

“Sinqerisht, kam vuajtur shumë më tepër sesa duhet me këmbën time për një vit dhe më duhet të marr pak kohë.

“Pasi e diskutova atë me ekipin dhe familjen, ky vendim është marrë dhe besoj se është rruga më e mirë për të provuar të shërohem dhe të shërohem mirë.

“Është një vit që më kanë munguar gjërat që kanë shumë rëndësi për mua, të tilla si Wimbledon, si Olimpiada, US Open tani dhe shumë ngjarje të tjera që janë gjithashtu të rëndësishme për mua.

“Duke pasur parasysh faktin se gjatë vitit të fundit nuk kam pasur aftësinë për t’u stërvitur, përgatitur dhe konkurruar në mënyrën e duhur, unë arrita në përfundimin se ajo që më duhet është koha për tu rikuperuar.

“Unë jam i vendosur të bëj gjithçka që duhet për të rimarrë formën më të mirë të mundshme, për të vazhduar garën për gjërat që më motivojnë vërtet dhe gjërat që kam bërë gjatë gjithë këtyre viteve.

“Unë jam i bindur se me rikuperimin e këmbës duke i dhënë pushim, kjo mund të arrihet. Unë do të punoj sa më shumë që të mundem” ka përfunduar spanjolli.

Kujtojmë që përgjatë vitit të mbetur 2021 nuk do të paraqiten as dy lojtarët e tjerë, Roger Federer i cili do t’i nënshtrohet një operimi tjetër në këmbë, dhe gjithashtu edhe numri i gjashtë i botës, Dominic Thiem i cili pak ditë më parë konfirmoi që ka mbyllur vitin 2021 shkaku i një lëndimit. /Lajmi.net