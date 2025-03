“Na pret një ndeshje e fortë – Ne kemi kapacitet për të kaluar në Ligën B” – Flet ish futbollisti kosovar para takimit me Islandën Kosova dhe Islanda do të përballen sonte në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Ky takim do të fillojë nga ora 20:45, kurse ‘Dardanët’ kërkojnë vetëm fitore në këtë takim. Më pas, loja e kthimit do të luhet të dielën në Spanjë, kur edhe do të përcaktohet kombëtarja që do të luajë në Ligën B dhe…