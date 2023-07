“Na ka turpëru kudo që ka shku”, Krasniqi për Gërvallën

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, ka komentuar aktivitetin diplomatik të ministres së Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla.

Krasniqi në Frontal të T7, këtë punën të Gërvallës e ka quajtur ”mozomakeq“, duke thënë se po e turpëron Kosovën.

Ai tha se diplomatëve që merren me çështjen e Kosovës iu vjen keq kush e përfaqëson vendin.

”Për besë është vështirë me gjetë fjalë për paaftësinë e saj dhe turpërimin që po na bën ka po shkon. Është e pabesueshme me kend do që flet prej diplomatëve ndërkombëtarë që e përcjellin Kosovën iu vjen keq për neve, na ka turpëru kudo që ka shku“, ka thënë Krasniqi.

Kryetari i PDK-së ka kritikuar Gërvallën edhe për qasjen ndaj Bashkimit Evropian ku kjo e fundit e quajti BE-në ”tigër prej letre“ në aspektin e sigurisë.