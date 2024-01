“Na e dimë veç tutën”, Gashi: Dënimi me vdekje është tërheqje e vërejtjes se nëse ti e merr jetën teme, dikush mundet me ta marrë tanën Tomë Gashi, avokat i familjes së të ndjerit Lulzim Fejzullahu, ka thënë se i ka dërguar tri shkresa për ta kuptuar se çka ka ndodhur dhe si janë shkresat për ditën kur u rrah për vdekje Lulzimi. “Kemi dërgu shkresë në Gjykatë, Prokurori edhe përfundimisht në IPK. Ne kërkojmë përgjigje dhe shumë shpejt do të…