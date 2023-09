N1: S’ka informacion për gjendjen shëndetësore të Radoiçiqit, as për vendndodhjen Që nga dje, në medie është raportuar në lidhje me mundësinë e plagosjes së Milan Radojiçiqit, nënkryetar i Listës Serbe, i cili mori pjesë në sulmin terrorist ndaj Kosovës në fshatin Banjskë të Zveçanit. Në lidhje me këtë temë, gjatë tërë ditës ka raportuar N1, gazeta e njohur opozitare dhe kundërshtare e regjimit të Aleksandar…