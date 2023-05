Mysafir i paftuar në një ndeshje të Rugbyt, demi futet në fushë dhe tmerron lojtarët

Katalanasit e Dragons do të përballeshin me ST Helens në Betfred Super League, kur ngjarjet para ndeshjes morën një kthesë të papritur.

Pronari i Dragons, Bernard Guasch, kreu i Shoqatës lokale të Mbarështuesve të Gjedheve, kishte sjellë në lojë tre dema për të treguar cilësinë e mishit në zonë.

Në pamjet e incidentit, një mbajtës mund të shihet duke tërhequr zvarrë nga demi, me ata të paaftë për të parandaluar që demi të shkëputet nga duart e tyre. Pasi ishin në gjendje të vraponin të lirë për një kohë, lojtarët mund të silleshin duke kërcyer mbi tabelat reklamuese për t’i shpëtuar një tërbimi të mundshëm të tij.

Për fat të mirë, kafsha mebet e qetë dhe u gjet nga kujdestarët pasi u kthye në vendin ku ndodheshin dy demat e tjerë në stadium, me dëme të shkaktuara.

