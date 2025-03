Myftiu Naim Tërnava nesër i drejtohet besimtarëve me mesazh urimi me rastin e festës së Fitër Bajramit Muaji i shenjtë i Ramazanit po shkon drejt fundit. Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava do t’i drejtohet nesër opinionit publik nga ora 11:00 me një mesazh urimi për festën e Fitër Bajramit, transmeton lajmi.net. Këtë mesazh do ta përcjell nga salla e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë./Lajmi.net/