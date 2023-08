​Muzeu Britanik përjashton një punonjës pas zhdukjes së disa artefakteve

Muzeu Britanik në Londër ka shkarkuar një anëtar të stafit dhe policia po bën hetime pasi thesaret u raportuan “të zhdukura, të vjedhura ose të dëmtuara”.

Artefaktet duke përfshirë ar, bizhuteri dhe gurë gjysmë të çmuar ishin ndër ato që mungonin nga muzeu, një nga atraksionet më të mëdha turistike të Mbretërisë së Bashkuar.

Shumica e artefakteve u mbajtën në një depo, thanë nga muzeu, raporton BBC.

Drejtori i Muzeut Britanik, Hartwig Fischer, tha se muzeu “do të bëj përpjekje në rikuperimin e objekteve”.

Ai shtoi: “Ky është një incident shumë i pazakontë. E di që flas për të gjithë kolegët kur them se ne e marrim jashtëzakonisht seriozisht ruajtjen e të gjitha artefakteve që kemi në kujdesin tonë”.

Do të ndërmerren veprime ligjore kundër anëtarit të stafit që u pushua nga puna, thonë nga muzeu.

Komanda e Policisë Metropolitane kundër Krimit Ekonomik po heton por nuk ka të arrestuar.

Muzeu Britanik ka filluar gjithashtu një rishikim të pavarur të sigurisë.

George Osborne, kryetar i Muzeut Britanik, tha: “Kujdestarët e Muzeut Britanik ishin jashtëzakonisht të shqetësuar kur mësuam në fillim të këtij viti se objektet e koleksionit ishin vjedhur”.

Ai shtoi: “Ne thirrëm policinë, vendosëm masa urgjente për të rritur sigurinë, ngritëm një rishikim të pavarur të asaj që ndodhi dhe përdorëm të gjitha kompetencat disiplinore në dispozicion për t’u marrë me individin që besojmë se është përgjegjës”.

Fischer shtoi se organizata “i dha fund kësaj” dhe ishte “i vendosur t’i rregullonte gjërat”.

Asnjë nga objektet, të cilat datonin nga shekulli i 15 para Krishtit deri në shekullin e 19 pas Krishtit, nuk ishte ekspozuar kohët e fundit dhe u mbajtën kryesisht për qëllime akademike dhe kërkimore, sipas muzeut.

Rishikimi i pavarur i muzeut do të drejtohet nga ish-administratori i besueshëm Sir Nigel Boardman dhe shefi i policisë Lucy D’Orsi, i Policisë Britanike të Transportit.

Ata do të japin rekomandime në lidhje me marrëveshjet e ardhshme të sigurisë dhe do të fillojnë “një program energjik për të kthyer sendet që mungojnë”, sipas muzeut.

Atraksioni me bazë në Bloomsbury ka më shumë se gjashtë milionë njerëz që e vizitojnë atë çdo vit.