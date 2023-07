Mustafa: Zdravo Milan, erlli dita me koordinim! Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Besian Mustafa, ka reaguar rreth përgjimeve të shefes së grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Mimoza Kusari-Lila, ku ajo u dëgjua të kishte folur me Milan Radojçiqin. “Zdravo Milan, erlli dita me koordinim!”, ka shkruar deputeit i LDK-së në Facebook. Opozita në Kosovë thotë se këto përgjime tregojnë se ka…