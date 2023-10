Mustafa: Qeveria u zhduk, i harroi familjet e prekura nga vërshimet

Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa thotë se Qeveria ka dështuar t’i ndihmojë familjet e prekura nga vërshimet para një viti.

Ai ka shkruar se të vetmen ndihmë Qeveria ia ka bërë këtyre familjeve përmes ndarjes së një million eurove, shkruan lajmi.net.

“Qeveria është zhdukur tërësisht, përkundër premtimeve se shpejt do ndihmonte familjet e dëmtuara. Raportet e komunave tregojnë se vërshimet shkaktuan dëme prej dhjetëra miliona eurove në shtëpi, pajisje dhe bujqësi. Me përjashtim të një milion eurove që u ndanjë një herë, Qeveria u zhduk dhe i harroi këto familje të dëmtuara. Por, këto familje nuk kanë harruar. Ato çdo ditë përballen me shtëpitë e tyre të dëmtuara, me pajisjet e tyre të dëmtuara, me kulturat e tyre bujqësore të dëmtuara, me bagëtitë e atyre që s’kanë më”, ka thënë Mustafa në një video-adresim.

Tutje ai ka kërkuar nga Qeveria që të mos i braktisë këto familje edhe këtë dimër.

“Qeveria bënë mirë t’i kthejë sytë kah këto familje dhe në vend të premtimeve boshe, t’ua kompensojë dëmet nga vërshimet e mos t’i braktisë edhe këtë dimër”, ka shtuar ai. /Lajmi.net/