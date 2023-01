Mustafa: Qeveria të korrigjojë vendimin skandaloz për tatimin në pronë, s’mbulohet kjo plaçkitje me 50 euro Përpos shqetësimeve të shumta që kanë në përballje me inflacionin, qytetarët së fundi u përballen edhe me një rritje të çmimit të tatimit në pronë. Nëse vitin e kaluar një qytetar pagoi tatim 400 euro, këtë vit i njëjti u pagua 900. Siç duket fillimviti nuk doli edhe shumë i mbarë për qytetarët, sidomos në…