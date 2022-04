Mustafa: Po të kishte të drejtë Vetëvendosje për demarkacionin, të gjithë do ishim në burg

Sipas Mustafës, Kosova jo që do t’i kthente ato 8 mijë e 200 hektarë tokë por çështja do të shkonte deri te Kuvendi i Republikës së Kosovës i cili ka ratifikuar një marrëveshje të tillë sepse askush sipas tij nuk ka të drejtë që t’ia fal një shteti tjetër 8 mijë e 200 hektar.

“Këta njerëz (Vetëvendosja) nuk kanë të drejtë sepse po të kishin të drejtë jo që do t’i ktheni ato 8 mijë e 200 hektarë po ai komision i cili atëherë ka vendosur për atë vijë kufitare sot do të ishte në burg, do të ishim në burg edhe ne që e kemi aprovuar në qeveri një çështje të tillë e më vonë edhe Kuvendi i Republikës së Kosovës i cili ka ratifikuar një marrëveshje të tillë sepse askush nuk ka të drejtë që t’ia fal një shteti tjetër 8 mijë e 200 hektar, me pas argumente, me pas fakte por meqenëse nuk kanë fakte shërbehen vetëm me kauza politike që dëmtojnë tani edhe Kosovën, dëmtojnë edhe relacionin me Malin e Zi”, ka thëno Mustafa në Tëvë1.