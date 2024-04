Mustafa për Qeverinë Kurti: Qeveri e regresit

Anëtari i kryesisë së PDK-së, Arben Mustafa në emisionin EURO n’7 ka thënë se gjatë tri vjetëve të qeverisjes së Albin Kurti ekonomia dhe mirëqenia e qytetarëve nuk ka qenë asnjëherë prioritet.

“Kjo qeveri qëllimin kryesor në ekonomi e ka pas propagandën dhe jo punën dhe ne e dimë që zhvillimi ekonomik nuk bëhet me propagandë por me punë. Ne po mundohemi me zbërthye këtë progand të kësaj qeverie, ngase pune e vetme e tyre në ekonomi ka qenë vetëm propaganda. Kjo qeveria ka shpenzuar shumë energji për ta pasqyruar një gjendje inekzistente në ekonomi duke besuar se qytetarëve u mjafton vetëm ta perceptojnë zhvillimin ekonomik por jo ta ndjenjë në jetën e tyre. Këta ju kanë thënë qytetarëve se kanë 3 miliard euro buxhet por qytetarët nuk e kanë ndje këtë, pra ky është vetëm një mashtrim i kësaj qeverie me numra, mashtrimi i cili ishte që nga dita e parë e kësaj qeverie”, ka thënë Mustafa.

Mustafa e ka cilësuar si tepri të pasinqert qeverinë Kurti në raport me qytetarët dhe publikun e cila sipas tij me grafikone të ndryshme kinse rritje ekonomike ka manipuluar skajshmërisht.

“Ajo çka paraqet qeveria me disa grafikone gjëja se për rritje ekonomike është një mashtrim tipik. Mënyra se si kjo qeveri komunikon me publikun për çështje ekonomike është një paragjykim se publiku nuk kupton asgjë nga ekonomia. Në realitet kjo dallon te ekonomia në raportet me sektorët e tjerë, sepse qytetarët nuk kanë nevojë të dinë shumë për teoritë ekonomike të kësaj qeverie sepse gjendjen ekonomike e ndjejnë çdo ditë në xhepin e tyre. Ajo çka ne e shohim çdo ditë del se vendin e ka kapluar një zymtësi e madhe ekonomike, nuk ka aktivitet, njerëzit nuk e ndjen që kjo ekonomi po ecë përpara dhe kjo e gjitha po reflektohet në ikjen e qytetarëve tanë”, ka pohuar anëtari i kryesisë së PDK-së.

Sipas tij në dy vitet e fundit Kosovën e kanë lëshuar mbi 220 mijë vetë dhe kjo është tepri shqetësuese sepse potenciali kryesor i ynë ka qenë rinia dhe nëse edhe kjo ik atëherë gjendja do të rëndohet edhe më shumë.