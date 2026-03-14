Mustafa pas vendimit të Kurtit: “Harroi” të kërkojë reciprocitet për shqiptarët e Luginës
Në një shkrim në Facebook, Mustafa ka thënë se pas vendimit të Kurtit, strukturat paralele të Serbisë jo vetëm që tolerohen, por po fitojnë edhe legjitimitet në Kosovë.
“Mjekët me dokumente të lëshuara nga këto struktura dhe pa licenca nga institucionet e Republikës së Kosovës lejohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Kosovës.
Ndërkohë, mjekëve shqiptarë nga Lugina, të specializuar në Kosovë nuk u lejohet të ofrojnë shërbime në komunat e tyre në Luginë.
Pra, aty ku Kurti premtonte reciprocitet, sot kemi vetëm njëanshmëri. Dhe rasti i mjekëve është vetëm një shembull, sepse e njëjta praktikë zbatohet edhe në fusha të tjera.
Ky është “reciprociteti” i Albin Kurtit, lëshime për Serbinë dhe injorim total për shqiptarët e Luginës” – ka thënë ai.