Mustafa: Më mirë sanksionet se Marrëveshja e Asociacionit

Ish-kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se më mirë për Kosovën në këto momente është të pranojë sanksionet e ndërkombëtarëve, se sa marrëveshjen e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe.

Mustafa renditi të gjitha arsyet sipas tij, duke theksuar se këto sanksione, janë më mirë se një dokument i cili thirret në Rezolutën 1244 një rezolutë e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, transmeton lajmi.net.

Po thoni që është më mirë të pranojmë këto sanksione se sa të pranojmë dokumentin e Asociacionit?, u pyet ish-kryeministri.

“Për mua po. Më mirë se sa të pranojmë një dokument i cili ka kufijtë e autonomisë apo asosacionit, një dokument i cili thirret në Rezolutën 1244 një rezolutë e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e njeh prezencën e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë por jo pavarësinë e Kosovës, një dokument i cili kërkon që kontekstet ndërmjet Republikës së Kosovës dhe komunave të asosacionit mund të zgjidhet dhe në arbitrazh të veçantë, atëherë ne po fusim një lloj të qeverisjes së vendit”, tha Mustafa në TV Syri.

“…që nuk e kemi pasur në Kushtetutë dhe më shumë ngjan me një protektoriat të ri, jo një protektoriat ndërkombëtar ndaj Kosovës, por një protektoriat të një asosacioni brenda Republikës së Kosovës, nqs thuhet se problemet që nuk mund të zgjidhen ndërmjet asosacionit dhe qeverisë së Kosovës, atëherë ato shkojnë në një arbitrazh dhe zgjedhja e tre anëtarëve të arbitrazhit do të thotë bëhet me dy përfaqësues të komuniteteve dhe i treti vjen me marrëveshje dhe nëse nuk arrihet marrëveshja atëherë vjen nga BE dhe në këtë mënyrë BE po kryen një lloj protektorati mbi atë asosacion i cili do të ishte shumë i rrezikshëm për ne sepse në vend të Gjykatës Kushtetuese do të kemi një organ tjetër që ndan drejtësi dhe rregulla në Kosovë”, ka deklaruar Mustafa.