Mustafa: LDK-ja nuk ka ndryshuar qëndrim, nuk e votojnë asnjë kandidat të VV-së
Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa, ka bërë me dje se kjo parti do të shkojë në seancën e nesërme me qëndrimin e njëjtë. Ai ka bërë me dije se LDK-ja nuk e voton asnjë deputet të VV-së për kryetar të Kuvendit. Në një deklaratë për Kanal 10, ai ka thënë se LDK-ja nuk voton asnjë…
Lajme
Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa, ka bërë me dje se kjo parti do të shkojë në seancën e nesërme me qëndrimin e njëjtë.
Ai ka bërë me dije se LDK-ja nuk e voton asnjë deputet të VV-së për kryetar të Kuvendit.
Në një deklaratë për Kanal 10, ai ka thënë se LDK-ja nuk voton asnjë propozim pa marrëveshje.
“Ne si LDK kemi deklaruar që nuk e votojmë asnjë kandidat të një partie tjetër me të cilën nuk kemi ndonjë marrëveshje politike. Nëse prisni që LDK-ja të ndryshoj qëndrimin kjo nuk do të ndodh nesër“, ka deklaruar Mustafa.