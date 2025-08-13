Mustafa: Kurti sot e kapi edhe ATK-në, lufta ndaj bizneseve kaloi në nivel tjetër

13/08/2025 13:14

Arben Mustafa nga PDK, ka reagauar pas emrimit të Mentor Hysenit, Drejtor të Administratës Tatimore të Kosovës, pasi ky i fundit ishte kandidat i Vetëvendosjes për deputet.

Mustafa e ka quajtur luftë ndaj bizneseve e cila me këtë akt, kaloi në një nivel tjetër.

Postimi i plotë:

Lufta ndaj bizneseve sot kaloi në një nivel tjetër, nga njerëz që kanë uzurpuar institucionet shtetërore!

Albin Kurti sot e ka kapur edhe ATK-në, duke emëruar ish-kandidatin për deputet të VV-së në pozitën e drejtorit.

Me këtë veprim, ATK po shndërrohet në një instrument politik, që do të rrisë edhe më shumë pasigurinë e bizneseve për të operuar në Kosovë.

Sikur të mos mjaftonte represioni që po ushtrohet ndaj bizneseve përmes ZRRE-së, tani qeveria ka futur në dorë edhe një instrument tjetër të fuqishëm për ta çuar luftën ndaj sektorit privat në një nivel të ri.

August 13, 2025

