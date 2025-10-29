Mustafa: Kurti s’ka pjekuri për ta nominuar dikë nga VV për Kryeministër sa është pjesë e politikës, LDK s’bën koalicion

Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa në ”Click” të RTV21 ka përjashtuar mundësinë e një bashkëpunimi me Lëvizjen Vetëvendosje, duke theksuar se marrëdhëniet mes dy subjekteve janë të tilla për shkak të qasjes ofenduese dhe përçarëse të VV-së ndaj partive të tjera. “Ne jemi deklaruar para një viti se LDK nuk parasheh asnjë koalicion të mundshëm,…

Lajme

29/10/2025 23:45

Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa në ”Click” të RTV21 ka përjashtuar mundësinë e një bashkëpunimi me Lëvizjen Vetëvendosje, duke theksuar se marrëdhëniet mes dy subjekteve janë të tilla për shkak të qasjes ofenduese dhe përçarëse të VV-së ndaj partive të tjera.

“Ne jemi deklaruar para një viti se LDK nuk parasheh asnjë koalicion të mundshëm, në këto rrethana, jo vetëm me Albin Kurtin, por me tërë Vetëvendosjen. Qasja e VV-së ndaj partive të tjera ka qenë ofenduese, nënçmuese dhe e gabuar, si në politikën e brendshme ashtu edhe në atë të jashtme”, tha Mustafa.

I pyetur se nëse LDK do të kishte votë për Galuk Konjufcën, Mustafa shtoi se ”Nuk besoj se Albin Kurti ka pjekurinë politike për ta tejkaluar vetën dhe për të nominuar dikë tjetër për sa kohë ai është pjesë e politikës”.

Artikuj të ngjashëm

October 29, 2025

Tri njohjet e fundit, nga Afrika në Lindjen e Mesme

October 29, 2025

Blerim Latifi thotë se për njohjen e Sirisë kanë merita SHBA...

October 29, 2025

Gruda për Kurtin: Ka paaftësi politike të bashkëpunojë, s’bëhet kryeministër as...

October 29, 2025

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia...

October 29, 2025

Aksident trafiku në Pejë, mjekët dhe policia në vendngjarje

Lajme të fundit

Tri njohjet e fundit, nga Afrika në Lindjen e Mesme

Blerim Latifi thotë se për njohjen e Sirisë...

Gruda për Kurtin: Ka paaftësi politike të bashkëpunojë,...

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës:...