​Mustafa: Kurti e di se po shënon rënie, andaj bërtet e fyen partitë e tjera

Zëdhënësi i Lidhjes Demokratike të Kosovës(LDK), Besian Mustafa, ka deklaruar se Lëvizja Vetëvendosje është në panik për shkak se kanë informacione se janë duke humbur vota për zgjedhjet e 9 shkurtit.

Mustafa në një konferencë për media të mërkurën, tha se Kurti po bërtet, ofendon e shanë partitë të tjera për këtë arsye.

“Është një deklaratë qesharake nga ana e partisë në pushtet, e cila në këta katër vjetët e fundit ose në këtë fushatë do të duhej të kishte guximin të paraqitej në televizionet publike ose private për çka ka punuat në këta katër vjet. Nëse kanë punuar diçka dje për të treguar çka do të punojnë në katër vjetët e ardhshëm ose t’iu premtojnë qytetarëve çka planifikojnë të punojnë në katër vjetët e ardhshëm. Fakti që partia në pushtet i ikën paraqitjeve në televizione, debateve në televizione dhe zgjedh që të ketë tubime ku flet vetën lideri i partisë, i cili çirret dhe bërtet duke ofenduar e sharë partitë tjera në Republikën e Kosovës. Kjo tregon që partia në pushtet dhe udhëheqësi i saj janë në panik të thellë dhe kanë marrë informacione të sakta nga terreni, nga bashkëbisedimet me qytetarë që janë në rënie të thellë e në humbje të thellë. Prandaj, i kuptoj dhe akuzat e tyre të çfarëdo natyre, por nuk pajtohem me ofendimet ndaj partive tjera, të cilat kanë vënë gur-themelin e vetë këtij shteti”, tha ai.

Krahas kësaj, e akuzoi partinë në pushtet se në vend që të ndihmojë kompanitë vendore, ajo po linçon të njëjtat.

“LDK gjithnjë ka punuar dhe do të vazhdojë të punojë për përmirësimin e kushteve për të bërë biznes në Kosovë si për kompanitë vendore, të mërgatës dhe të huaja. Për dallim prej partisë në pushtet që për këto katër vjet i ka linçuar kompanitë vendore dhe të huaja, i ka përkeqësuar kushtet e punës. Në vend të partneritetit i ka ofruar armiqësi”, tha Mustafa.

Kujtojmë, më 11 janar është hapur zyrtarisht fushata për zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit, ku për legjislativin e ri do të garojnë gjithsej 28 subjekte politike me 1.280 kandidatë të certifikuar nga KQZ-ja.

Numri i votuesve brenda dhe jashtë Kosovës është 2 milionë e 75 mijë e 868. Për votim jashtë vendit janë regjistruar 104.924, prej tyre 20.399 janë regjistruar për votim fizik në përfaqësitë diplomatike, ndërsa të tjerët mund të votojnë me postë në 19 shtete.

Heshtja zgjedhore këtë vit, pas ndryshimeve ligjore, do të jetë më ndryshe se në zgjedhjet e kaluara. Ajo do të zgjasë vetëm gjatë 12 orëve të votimit – do të fillojë një minutë para hapjes së qendrave të votimit më 9 shkurt në orën 07:00 dhe do të zgjasë deri në mbylljen e tyre, në orën 19:00.

Këto janë zgjedhjet e para të rregullta qe nga shpallja e pavarësisë, pasi deri më tani janë mbajtur një sërë zgjedhjesh të parakohshme.