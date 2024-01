Mustafa kundër që në Prishtinë të vendosen kamera: S’mund t’i mbikëqyrim pa asnjë faj hundët e buzët e qytetarëve

Ish-kryeministri, Isa Mustafa, ka dalë kundër idesë që në Prishtinë të vendosen kamera.

Në një postim në Facebook, ai tha se nuk është e udhës që të mbikëqyren lëvzjet “e duarve, buzëve, hundës së qytetarëve,”, e pastaj se “kush e me kë gjendet në veturë”, duke mos pasur asnjë interes për t’i përcjellë ata, shkruan lajmi.net.

“Unë me shkopin tim, në qytetin tim nuk pajtohem të vëzhgohem nga kamerat, sepse shkopin e mbaj për arsye shëndetësore e jo që ta cenoj askënd”, shkroi ai.

Postimi i plotë:

Jo gjithherë pajtohem me Dardan Gashin, por sot më pëlqeu shkrimi i tij në Express për kamerat intelegjente në Prishtinë. Do të ishte mirë që udhëheqësit e Prishtinës ta lexojnë një herë, dy herë e disa herë këtë shkrim, para se ti fusin të gjithë qytetarët në kamera ose para se qytetarët si njerëz të lirë ti shndërrojnë një njerëz të dyshuar të cilët duhet vëzhguar.

Në vitin 2012 edhe unë dhe bashkëpunëtorët e mi punonim të instalonim kamera në vendet më të frekuentuara të Prishtinës dhe në udhëkryqe. Në ndërkohë me dy bashkëpunëtorë shkova në vizitë në një shtet jo-evropian, i cili ishte dhe është nën tensionin e rrezikut të jashtëm dhe të sigurisë. Na u demonstruan edhe vëzhgimet me kamera në një port të tyre. Për ta veprim i nevojshëm. Por ata nuk i konsideronin problem qytetarët e tyre por agresionin nga jashtë. Mua mu duk se Prishtina nuk ka arsye për këtë. Kur u ktheva ua kumtova bashkëpunëtorëve të mi se ne nuk duhet të bëjmë këtë, sepse nuk kemi të drejtë të mbikëqyrim çdo lëvizje të këmbëve e duarve, hundës e buzëve, e se kush me kënd gjendet në makinë… çdo përshëndetje të burrave e grave, të vajzave e të djemve, sepse mund tu krijojmë probleme, pa e bërë ata asnjë faj. Unë me shkopin tim, në qytetin tim nuk pajtohem të vëzhgohem nga kamerat, sepse shkopin e mbaj për arsye shëndetësore e jo që ta cenoj askënd!. /Lajmi.net/