Mustafa: Kryeministrit i është ofruar një program si SPAK – nuk është pranuar

Ish-deputeti Rrustem Mustafa sonte në emisionin “Oxygen” ka folur në lidhje me atë se a ka Kosova nevojë për një SPAK si Shqipëria.

Ai u shpreh se kryeministrit të Kosovës i është ofruar një program i tillë, por siç tha ai ende nuk është pranuar.

“Po e them ndoshta për herë të parë. Kryeministrit të Kosovës i është ofruar një program me pesë pika për rend, për drejtësi nga miqtë tanë ndërkombëtar. Ndër ta është edhe instrumenti i FBI-së, për me u vendosë në Kosovë”.

“Ende njerëzit tanë, kryeministri me sektorët adekuatë janë në njohje me këtë punë, nuk kanë mundur ta pranojnë këtë program ende, nuk janë të gatshëm ta pranojnë. Ju duket ndoshta që është kompetencë e zgjeruar”, është shprehur ai.