Mustafa i reagon Muratit: Katër vjet ministër e s’guxon me dalë në debat live me Hykmeten Prej kohësh, ministri i Financave Hekuran Murati dhe deputetja e LDK-së Hykmete Bajrami replikojnë në distancë me njëri-tjetrin. Për këtë arsye, deputeti i LDK-së Besian Mustafa, i tha ministrit Murati që ai “nuk guxon me dalë në debat me Hykmeten”. Reagimi i tij vjen, pasi Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, i ka…