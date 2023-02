Mustafa i quan “enveristë” Grupin e Tiranës në VV: Do ndihesha i ofenduar nëse do më lavdëronin Sulme të parreshtura erdhën dje në drejtim të LDK-së dhe kryetarit të saj, Lumir Abdixhiku, nga akterë të Vetëvendosjes në Shqipëri. Këshilltari i kryeministrit Kurti, Elvis Hoxha, pjesë e VV-së në Shqipëri, nuk la pa përmendur as ish-kryeministrin Isa Mustafa. Për këtë të fundit, Hoxha tha se e ka shfytyruar LDK-në, në krahasim me kohën…