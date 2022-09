Mustafa i LDK-së: Qeveria s’i ka proceduar rrogat sot as për mjekët as për policët, e as për ushtarët e FSK-së

Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa, ka thënë se ministria e Financave nuk i ka proceduar sot pagat për asnjë prej 80 mijë zyrtarëve publik.

Mustafa ka thënë se sot rrogat s’kanë dalë as për mjekët as për policët, zjarrfikësit e as për ushtarët e FSK-së.

Ai këtë e ka deklaruar në ‘Facebook’-un e tij, duke shtuar se përkundër kësaj, Ministria e Financave ka 800 milionë euro në llogari bankare, shkruan lajmi.net.

“Sot, Ministria e Financave nuk ka procesuar pagat për asnjë nga mbi 80.000 zyrtarët publik! Pra, as për mjekët, as policët, as zjarrfikësit, as ushtarët e FSK… askujt! Ligji ia lejon Ministrisë të procesojë pagat deri më 5 tetor, në rast se ka nevojë të sigurojë mjetet. Por, MF ka 800 milionë euro në llogari bankare, të konfirmuara nga vet ministri. E në anën tjetër qytetarët po përballen me një nga krizat më të thella ekonomike dhe energjetike dhe me rritje të frikshme të çmimeve! Si t’i paguajnë këta qytetarë faturat e energjisë, ujit, telefonit, këstet e kredive kur Qeveria nuk ua proceson pagat?!”, ka shkruar ai.

“Pse pra nuk janë procesuar pagat sot? Ky duket qartë se është ndëshkim i të gjithë zyrtarëve publik, është presion i llojit “detyroni mësuesit të kthehen në shkolla, përndryshe as juve nuk ua procesojmë pagat””, vijon postimi i tij.

Ai e ka parë një veprim të këtillë si “ndëshkim kolektiv” dhe ka kërkuar nga Qeveria që të distancohet nga një qasje e këtillë. /Lajmi.net/