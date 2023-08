Mustafa i LDK-së: Mujeci i VV-së u emërua aksionar në Stacionin e Autobusëve, me këta autobusë trafikonte drogë Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa është tallur me Besnik Mujecin, asamblistin e VV-së që u kap me drogë në vlerë 400 mijë euro në Shqipëri. Në një postim në Facebook, ai ka rikujtuar faktin se Mujeci ishte bërë aksionar në Stacionin e Autobusëve në Prishtinë, dhe pikërisht trafikimi i drogës për në Shqipëri ishte bërë…