Mustafa i kujton diçka Qeverisë: U bë 1 vit nga vërshimet, nuk mbajtët premtimin për t’i ndihmuar të dëmtuarit

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Besian Mustafa, ka thënë se ka kaluar një vit nga vërshimet në Skenderaj, Mitrovicë, Podujevë, Istog, Drenas e Vushtrri, teksa ka kritikuar Qeverinë për mos angazhim.

Sipas tij Qeveria nuk i ka mbajtur premtimet që të ndihmonte familjret e prekura nga kjo fatkeqësi natyrore.

“Për, këto familje nuk kanë harruar. Ato çdo ditë përballen me shtëpitë e tyre të dëmtuara, me pajisjet e tyre të dëmtuara, me kulturat e tyre bujqësore të dëmtuara, me bagëtinë e tyre që s’e kanë më”.

“Për qeverinë, këto dëme mund të jenë të parëndësishme por për këto familje jeta është bërë gati e papërballueshme e dimri që po vije po i gjen ato në gjendje të mjerueshme”, tha ndër të tjerash Mustafa.