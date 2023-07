Mustafa flet për 3-përqindëshin: Vetëm 10 mijë veta kanë paguar në Gjermani, shumica s’kanë dhënë asgjë

Ish-kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, për herë të parë ka treguar se sa persona kanë kontribuar në fondin e 3-përqindëshit. Ai ka thënë se numri i njerëzve në diaspora që kanë kontribuar ishte 10 mijë.

Sipas tij, 70-80% e mërgatës në atë shtet nuk ka kontribuar.

Ai ka treguar se këtë nuk e ka treguar më parë sepse ka dashur t’ia lë si nder diasporës.

Për më shumë detaje, Mustafa tha se do ta botojë një libër ku do të jep informacione sesi është formuar fondi e deri te mënyra sesi është shpenzuar.

“Për tre përqindëshin mund të ju them se është kontribut i një numri të njerëzve në diaspora. Gjermani 3-përqindëshin e kanë pagu vetëm 10 mijë persona. Nuk kam dashur ta them përpara sepse kam dashur t’ia lë për nder këtë diasporës dhe mendoj që e ka këtë nder diaspora sepse ka ndihmu në kohë të vështira”, ka thënë ai.

“Unë mendoj se 70 apo 80% nuk kanë ndihmuar, i kanë ndihmuar familjet e tyre në Kosovë. Unë do ta botoj një libër ku do të tregojë edhe si është krijuar fondi, edhe kush ka kontribuar edhe si është kontribuar edhe për çfarë janë shpenzuar dhe do t’i jap këto të dhëna”, ka deklaruar Mustafa në Pressing të T7.