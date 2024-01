Mustafa fajëson deputetë nga të gjitha partitë që liberalizimi s’erdhi më herët, thotë se mund të ndodhte më 2016

Ish-kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa thotë se liberalizimi i vizave do të mund të ndodhte më 2016.

Mustafa ka thënë se kjo i ishte kumtuar nga Federica Mogherini dhe ishte kushtëzuar me miratimin e Demarkacionit me Malin e Zi, transmeton lajmi.net

“Në takimet me përfaqësuesit e BE-së, znj Frederica Mogerini dhe komisionarët e KE-së në Nju Jork në shtator të vitit 2016 mu konfirmua se BE do të fillojë liberalizimin e vizave para fundit të vitit 2016 nëse Kosova ratifikon marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Por se ky kusht nuk mund të garantohet për më vonë, sepse fillojnë zgjedhjet në Parlamentin Evropian dhe mund të ndryshojë vullneti dhe raporti i forcave në institucionet e BE-së”, ka shkruar Mustafa.

Tutje ai për vonesën e liberalizimit ka fajësuar deputetë nga pothuajse të gjitha partitë, të cilët nuk e kishin votuar Demarkacionin më herët. Ata i ka quajtur ‘kalkulantë të votave’.

“Opozita kundërshtonte demarkacionin me Malin e Zi duke trilluar se Kosova po humb 8200 hektarë. Demarkacioni u votua në mars të vitit 2018, gënjeshtrat u gëlltitën, por qytetarët e Kosovës u dashtë të presin edhe 7 vjet para ambasadave, të humbin kohë e të shpenzojnë para. Për këtë vonesë nuk mund të fajësohet vetëm Vetëvendosja, ishin edhe parti të tjera opozitare ( AAK, NISMA) që kundërshtuan sikurse edhe një numër i deputetëve të LDK-së (VV-së brenda LDK-së) dhe ndonjëri nga PDK. Këta kalkulantë të votave, Kosovës nuk ia kthyen asnjë hektar nga predikimet e tyre, por qytetarëve ua zbrazën gjepat, kurse gënjeshtrat dhe mashtrimet i shitën dhe vazhdojnë ti shesin në tregun e lirë të popullizmit. Liberalizimi i vizave në vitin 2016 do të kishte domethënie tjetër politike, kurse përfitimet e shtetit dhe të qytetarëve do të ishin shumë të mëdha. Por shumë më mirë vonë sesa të mbeteshim në geto! IM”, ka shkruar ai.