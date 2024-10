Mustafa: Duhet pranuar, gjendja në veri tani është më ndryshe

Ish-kryeministri dhe ish-kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa thotë se qeveria Kurti ka arritur të luftojë grupet kriminale dhe të heq barrikadat në veri. Sipas tij, në veri tani është një gjendje tjetër, të cilën ai e quan si arritje të përkohshme, derisa edhe ngrit dilema se sa do të jetë e qëndrueshme kjo.

Ish-kryeministri dhe ish-kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa thotë se qeveria Kurti ka arritur të luftojë grupet kriminale dhe të heq barrikadat në veri. Sipas tij, në veri tani është një gjendje tjetër, të cilën ai e quan si arritje të përkohshme, derisa edhe ngrit dilema se sa do të jetë e qëndrueshme kjo.

Përkitazi me këtë, Mustafa deklaron për KosovaPress, se mbyllja e strukturave paralele dhe ndalimi i qarkullimit të dinarit janë vendime të duhura. Megjithatë, ai thekson se kjo nuk do të thotë se është shtrirë sovraniteti në veri, pasi gjendja po mbahet me kontrolle të rrepta të policisë dhe se komuniteti serb ende po shprehet kundër veprimeve të qeverisë dhe kundër kryetarëve aktual në katër komunat veriore.

“Kjo qeveri ka treguar se mund të evitojë ose heq barrikadat në veri dhe që mund të luftojë grupet kriminale që kanë vepruar hapur në veri, pasi të dyja i ka bërë. Tani a i ka bërë me marrëveshje apo pakonsultim të faktorit ndërkombëtarë është çështje tjetër. Ndërkombëtarët janë deklaruar se të gjitha ato janë bërë pa informimin dhe konsultimin e tyre. Mirëpo tani një gjendje tjetër është në veri sa i përket barrikadave…Mirëpo kjo nuk do të thotë se ne kemi shtrirë sovranitet, pasi kjo situatë po mbahet me polici, s’po mbahet atje me organe të pushtetit civil. Ne s’kemi atje organe të pushtetit civil, s’kemi funksionim të komunave. (Kryetarët e komunave) Janë atje dhe po kryejnë punën e tyre por populli s’po e kryn punën e vet pasi në pushteti demokratik duhet me qenë i qytetarëve që jetojnë atje… (Mbyllja e strukturave paralele, ndalimi i dinarit) Kanë qenë të duhura sepse vendimet kanë qenë edhe përpara. I kanë bërë veprimet dhe mendoj se veprimet janë të mira, pasi edhe ashtu dinari ka qenë i ndaluar, por ka funksionuar në hije”, thotë ai.

Duke vënë në pah sa e vështirë ka qenë liria e lëvizjes në veri, ish-kreu qeveritar përmend një rast në vitin 2016, kur i ishte bllokuar rruga nga serbët lokal, duke shkuar në Leposaviq.

Mustafa e pranon se tani ka liri më të madhe të lëvizjes në katër komunat veriore, mirëpo thotë se kjo duhet të shndërrohet një lëvizje që reflekton si sjellje normale dhe jo si demonstrim të forcës.

“(Lëvizja e lirë në veri) Gjithmonë ka qenë problem. Unë jam nis të shkojë në Leposaviq me ftesë të KFOR-it, pasi ata e kanë ndërtuar atë rrugë, por ne kur u nisëm na u bllokuan rrugët në veri. Ne kishim pakës problem të kthehemi dhe të dorëzohemi se pse s’po shkojmë. Unë u konsultova me përcjelljen, policinë dhe ne u futem në rrugë dytësore dhe mbërrijmë në kohë atje dhe u kthyem. Ka qenë gjithmonë problem…(Lëvizja e lirë tash në veri) Është lëvizje, por unë mendoj se ajo lëvizje nesër duhet të shndërrohet si një lëvizje që reflekton si sjellje normale. S’shkohet atje vetëm me demostru që je aty, edhe kryeministri edhe ministri i Punëve të Brendshme dhe ministri i Pushtetit Lokal, pasi ajo nuk krijon afërsi dhe përkrahje të qytetarëve. Gjërat duhet të kalojnë në normalitet dhe jo defilime populiste”, deklaron Mustafa.

Në anën tjetër, Mustafa kritikon kryeministrin Albin Kurti për dëmtim të raporteve me aleatët, veçmas ShBA-në.

“(Aleatët) Ata po thonë që janë dëmtuar, ShBA-ja po thotë se janë dëmtuar, ndërsa qeveria jonë po thotë se s’janë dëmtuar. Ne duhet të jemi të qartë dhe të brengosur për vlerësime të tilla. Nëse partneri ynë ndërkombëtarë thonë se komunikimi me qeverinë nuk është i mirë se veprimet e qeverisë po bëhen jashtë informimit tonë dhe jashtë përkrahjes sonë. Ndërkaq qeveria në anën tjetër thotë se çdo gjë është në rregull. Ne shohim se kryeministri ynë shkon në ShBA dhe askush se pranon nga Departamenti i Shtetit, senati, kongresi dhe të tjera”, thekson Mustafa.

Duke folur për qeverisjen katërvjeçare të qeverisë Kurti, ai thotë se e njëjta ka dështuar në zhvillimin ekonomik, investime kapitale dhe sigurim të investimeve të huaja.

Sipas tij, shtesat për lehonat, fëmijët janë politika afatshkurtra që s’i ndihmojnë zhvillimit ekonomik.

“Po dëgjoj edhe shumë deklarata të qeverisë dhe njerëzve të partisë për luftën hibride. Unë mendoj se qeveria po bën luftë hibride ndaj qytetarëve dhe ndaj Kosovës me të dhëna të cilat nuk janë të sakta. Ne nuk kemi fare përparim në fushën e ekonomisë. Nuk mund të lavdërohet dikush se ne kemi bërë një mend dhe kemi rritë ekonominë e Kosovës. Kemi rritjet vjetore të burto-produktit vendor, kur ai është 3-4 për qind. Ai është tepër i vogël që të na zvogëlojë diferencën në zhvillim me BE-në por edhe pesë vendet në rajon….Qeveria lavdërohet dhe tashmë ajo në një formë mund të lavdërohet se ne kemi ulur papunësinë. Papunësinë në fund të vitit të kaluar ne e kemi pasur diku 12,6 për qind. Nivel i ulët në krahasim me normë që kemi pasur përpara. Problemin tjetër e kemi që është shpërngulur popullsia. Neve tash po na dalin statistikat se nga vitit 2012 deri në vitin 2022 janë shpërngulur rreth 250 mijë qytetarë që janë shku dhe s’janë kthyer. Prej vitit 2018 deri në vitin 2022 janë larguar 150 mijë qytetarë. Janë shpërngulur mesatarisht në vit nga 31 mijë e 500 dhe s’janë kthyer fare në Kosovë”, përfundon Mustafa