Mustafa: Disa njerëz brenda LDK-së krejt avancimin e zhvilluan mbi bazën e kundërshtimeve ndaj meje e Thaçit
Ish-kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa, ka thënë se disa njerëz tërë avancimi e kanë pasur duke kritikuar brenda LDK-në për koalicionin me PDK-në. “Ne kemi pasur disa njerëz brenda LDK-së që tërë aktivitetin dhe avancimin e tyre politik e kanë zhvilluar mbi bazën e kundërshtimeve mos bashkëpunimit me PDK-në. Ndaj kundërshtimit ndaj…
“Ne kemi pasur disa njerëz brenda LDK-së që tërë aktivitetin dhe avancimin e tyre politik e kanë zhvilluar mbi bazën e kundërshtimeve mos bashkëpunimit me PDK-në. Ndaj kundërshtimit ndaj meje dhe Hashim Thaçit, dhe kanë ecur ata i ke në institucione të Kosovës”, ka thënë Mustafa.