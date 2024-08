Musliu: VV përmes Sami Kurteshit e paska nxjerr nga varri Astrit Deharin për me nis fushatën zgjedhore Deputetja e PDK-së Ganimete Musliu, ka kritikuar ashpër Lëvizjen Vetëvendosje për mënyrën se si ka përdorur rastin e Astrit Deharit në konferencën e së hënës. Musliu ka akuzuar Vetëvendosjen për manipulim të rastit Dehari me qëllim nisjen e fushatës zgjedhore. Sipas Musliut, kjo përpjekje nuk do të shpëtojë Vetëvendosjen nga ndëshkimi që, sipas saj, qytetarët…