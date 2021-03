Musliu thotë se do ta përkrahte iniciativën për ta dërguar në Kushtetuese zgjedhjen e Kurtit kryeministër

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka folur për ardhjen e Albin Kurtit në krye të Qeverisë.Musliu tha se është në linjë të plotë me PDK-në dhe se veprimet do të jenë të koordinuara me partinë, por se ajo është shprehur se në rast se ndonjë parti do ta dërgonte zgjedhjen e Albin Kurtit në krye që Qeverisë, në Kushtetuese, atëherë ajo personalisht do ta përkrahte.