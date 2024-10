Musliu-Shoshi: Shumë e vërtetë që Dejona kontrollon gjithçka, me urdhër të Albinit Deputetja e Partisë Demokratike tw Kosovws (PDK), Ariana Musliu-Shoshi, ka thënë se koordinatorja e komiteteve të LVV-së, Dejona Mihali, kontrollon gjithçka dhe se këtë e bën me urdhër të kryeministrit Albin Kurti. “Pak JO, po shumë e vërtetë që Dejona kontrollon gjithçka, me urdhër të ALBINIT! Hajnat në burg!”, ka shkruar ajo.