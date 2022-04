Musliu-Shoshi për rastin e Berishajt: Veprimi i parë dhe i domosdoshëm është shkarkimi i tij

Përmes një postimi në Facebook, ajo ka thënë se, veprimi i parë që duhet të bëhet është lirimi i pozitës së ambasadorit, qoftë kjo përmes dorëheqjes qoftë përmes shkarkimit, shkruan lajmi.net.

“Pa marrë parasyshë se sa të vërteta janë lajmet e publikuara për këtë rast (dhe vepra tjera si verifikimi nga AKI, deklarimi i pasurisë, etj) veprimi i parë dhe i domosdoshëm do duhej të ishte lirimi i pozitës së Ambasadorit, qoftë përmes dorëheqjes qoftë përmes shkarkimit”, ka thënë ajo,

Ajo ka shtuar se, përveç rastit të Berishajt, skandal është edhe deklarata e presidentes Osmani, duke shtuar se pavarësisht se a është i vërtetë lajmi për ambasadorin, raste të tilla dëmtojnë imazhin e vendit tonë.

“Një skandal në vete paraqet edhe deklarata e Presidentes Osmani lidhur me ngjarjen në fjalë. Si Presidente e vendit nuk i lejohet dhënia me avans e besimit për asnjë person. Por, Vjosa Osmani po e bënë këtë, njejtë sikurse Albin Kurti para disa ditësh që e bëri për Ministren Hajdari. Ajo cfarë duhet të theksohet është se, pa marrë parsysh fajësinë apo pafajësinë e Ambasadorit Berisha, lajme të tilla dëmtojnë rëndë imazhin e vendit tonë dhe kjo do duhej të ishte arsyeja e lirimit të pozitës”, ka shtuar Musliu-Shoshi.

Reagimi i plotë:

Raportimet për përfshirjen e Ambasadorit të Republikës së Kosovës z. Berisha në skandalin e bartjes së parave nga një kompani në Serbi, përmes Malit të Zi, në Slloveni , janë shqetësuse.Përtej kësaj ky lajm dëmton rëndë imazhin e diplomacisë së Republikës së Kosovës, prandaj edhe nuk duhet të mbyllen sytë para një ngjarje të tillë.