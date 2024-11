Musliu-Shoshi-Kurtit: Ndalu së talluri me çdo kategori të kësaj shoqërie, me fëmijët tanë nuk të lejojmë Deputetja e PDK-së, Ariana Musliu -Shoshi ka reaguar pasi kryeministri Kurti e ka quajtur “propagandë” e “luftë hibride” diskutimin që u bë për doracakët e edukimit seksual. Musliu-Shoshi përmes një postimi në Facebook, drejtuar Kurtit ka shkruar se propaganda me të kaluarën nuk i shpërlanë mëkatet e së tashmes, shkruan lajmi.net. “Kjo shoqëri nuk ka…